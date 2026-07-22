CG Weather: आषाढ़ के बादल जमकर बरसे, छत्तीसगढ़ में अब तक 356.2 मिमी बारिश

उत्तरी संभाग के सरगुजा जिले में भी अब तक औसत की केवल 65.9 प्रतिशत यानी 185.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अन्य जिलों की बात करें तो धमतरी में 349.2 मिमी (81.8%), दंतेवाड़ा में 438.9 मिमी (86.2%), नारायणपुर में 384.8 मिमी (79.4%), जशपुर में 301.4 मिमी (78.3%), कबीरधाम में 240.6 मिमी (80.1%), राजनांदगांव में 303.3 मिमी (81.2%), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 274.2 मिमी (89.9%) और बेमेतरा में 253.1 मिलीमीटर (80.7%) वर्षा दर्ज की गई है।