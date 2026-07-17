पंडवानी की महान साधिका रही तीजनबाई भारत की रत्न, सरकार करे पहल

राजकीय शोक एक तरह का सम्मान होता है मृतात्मा का। यह वर्तमान या पूर्व राज्यपाल, वर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री या राज्य के किसी अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति-हस्ती और राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर दिया जाता है। ऐसे अवसरों पर राज्य में आधिकारिक अवकाश और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। तो क्या देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से अलंकृत छत्तीसगढ़ की अबतक की एकमात्र हस्ती तीजनबाई इस 'सम्मान' की हकदार नहीं थीं? पद्मविभूषण तीजनबाई की ख्याति देशों की सीमाओं से परे विदेशों में भी थी। उनकी कला साधना, योगदान और उन्होंने जो देश-विदेश में भारत को कीर्ति दिलाई, उसे किसी भी तरह से दूसरी महान हस्तियों की तुलना में किसी भी रूप में कम नहीं माना जा सकता है।