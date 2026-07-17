प्रसंगवश: मेडिकल सीटों के बढ़ने से मिलेंगे ज्यादा डॉक्टर

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 1 नवंबर 2000 की तरफ देखें, तो तब प्रदेश में इकलौता रायपुर का नेहरू मेडिकल कॉलेज था, जोकि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ही था। यहां 100 सीटें थीं। सरकारों के प्रयासों से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उछाल आया। हाल ही में प्रदेश को 5 सरकारी और 1 निजी मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इसके साथ ही इन 26 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई, जिनमें 15 मेडिकल कॉलेज सरकारी और 6 मेडिकल कॉलेज निजी हैं। मेडिकल की कुल सीटें भी 100 से बढ़कर अब 2925 हो गई हैं।