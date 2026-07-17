‘स्मार्ट सिटी’ से आगे बढक़र अब ‘लिवेबल सिटी’ की नीति अपनाएं

25 जून 2015 को भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 100 शहरों को टिकाऊ, नागरिक अनुकूल, तकनीक आधारित और बेहतर जीवन गुणवत्ता वाले शहरी केंद्रों के रूप में विकसित करना था। सरकार के अनुसार इस मिशन का लक्ष्य नागरिकों को कुशल सेवाएं, मजबूत आधारभूत संरचना और टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराना था, ताकि ये शहर अन्य शहरों के लिए आदर्श बन सकें। एक दशक बाद जब भारत अपने शहरों को वैश्विक स्तर पर देखने की कोशिश करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। यदि स्मार्ट सिटी मिशन का मूल उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना था, तो फिर भारत के प्रमुख महानगर दुनिया के रहने योग्य शीर्ष 100 शहरों में भी क्यों नहीं हैं?

ईआइयू की ताजा सूची में नई दिल्ली 120वें और मुंबई 121वें स्थान पर हैं। चेन्नई 123वें और बेंगलूरु 127वें स्थान पर हैं। यानी देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी, औद्योगिक शहर और तकनीकी केंद्र, चारों ही वैश्विक शीर्ष 100 से बाहर हैं। दूसरी ओर कोपेनहेगन ने लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर का स्थान बनाए रखा है, जबकि वियना, ज्यूरिख, मेलबर्न, जिनेवा, सिडनी, ओसाका, ऑकलैंड, एडिलेड और टोक्यो जैसे शहर शीर्ष 10 में हैं। यह रैंकिंग केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, यह भारत के शहरी विकास मॉडल की बुनियादी कमजोरी को सामने लाती है।

ईआइयू का लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा तथा आधारभूत संरचना जैसे मानकों पर परखता है। इसलिए रहने योग्य शहर का अर्थ केवल चौड़ी सडक़ें, मेट्रो, फ्लाईओवर, ऊंची इमारतें या डिजिटल सेवाएं नहीं है। रहने योग्य शहर वह है जहां नागरिक सुरक्षित महसूस करे, हवा सांस लेने योग्य हो, सार्वजनिक परिवहन भरोसेमंद हो, अस्पताल और स्कूल सुलभ हों, हरित क्षेत्र बचा हो और शासन नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। भारत के शहरों ने आर्थिक गतिविधि तो पैदा की है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता में संतुलित सुधार नहीं ला सके।