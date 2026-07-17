सर्कुलर इकोनॉमी को प्रभावी बनाने में ब्लॉकचेन महत्त्वपूर्ण

शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या का दबाव

भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के चलते संसाधनों पर अधिक दबाव महसूस किया जा रहा है। नीति आयोग एवं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वर्ष 2026 के प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में वर्ष 2024 में विभिन्न उत्पादों एवं गतिविधियों के द्वारा लगभग 6.19 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था, जिसके वर्ष 2030 तक बढकऱ लगभग 14 मिलियन मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण लिथियम-आयन बैटरियों की बाजार मांग में तेजी से वृद्धि देखी गई है जो वर्ष 2025 में लगभग 29 गीगावाट-घंटे थी, उसके वर्ष 2035 तक 248 गीगावाट-घंटे तक पहुंच की संभावना है। दूसरी ओर इसके अतिरिक्त नीति आयोग के एक प्रतिवेदन में चेतावनी दी गई है कि भारत में अनुपयोगी वाहनों की संख्या वर्ष 2025 में लगभग 2.3 करोड़ थी, जो तेजी से बढकऱ वर्ष 2030 तक 5 करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है। भविष्य में इन अनुपयोगी वाहनों का सही प्रकार से उचित प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण किया जाए, तो यह केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, अपितु अरबों रुपए की नई आर्थिक संभावनाएं भी उत्पन्न कर सकता हैं।

नि:संदेह ब्लॉकचेन तकनीक एक विश्वसनीय प्रयोग की तरह उभर रहा है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी कंपनी ने एक मोबाइल फोन विकसित किया है तो उसके विनिर्माण में मोबाइल में प्रयुक्त धातुएं तांबा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट या लिथियम कहां से आया, वह नया था या पुनर्चक्रित, यह जानकारी ब्लॉकचेन पर सुरक्षित इंद्राज की जा सकती है। जब वही मोबाइल कई वर्षों के उपयोग पश्चात ई-कचरे में परिवर्तित होगा, तब उसके प्रत्येक भाग को पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए सुलभता से पहचाना जा सकेगा। नि:संदेह इससे उद्योगों को नई खदानों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा, ऊर्जा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा।