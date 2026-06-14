14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में सालाना 1 लाख यूनिट खून की कमी, निजी ब्लड बैंक और अस्पताल वाले कर रहे मनमानी, पत्रिका का बड़ा खुलासा

Chhattisgarh News: प्रदेश में मरीजों को सालाना 3 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। सामने आए रिपोर्ट से पता चला है कि साल में मुश्किल से 1.75 से 2 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Piluram sahu

Jun 14, 2026

chhattisgarh News, World Blood donor day,

छत्तीसगढ़ में खून की किल्लत ( File Photo )

World Blood Donor Day: पीलूराम साहू. हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना और जरूरतमंदों की जान बचाने के लिए स्वैच्छिक दाताओं को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, प्रदेश की स्थिति इस दिशा में चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में मरीजों को सालाना 3 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जबकि मुश्किल से 1.75 से 2 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है।

Chhattisgarh News: इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा

रक्त की इस भारी कमी का सीधा खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें सिकलसेल, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कैंसर, प्रसव या दुर्घटना के दौरान तुरंत ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र की कुल आबादी का कम से कम एक फीसदी रक्त संग्रहण अनिवार्य है। प्रदेश में इस लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण स्थिति विषम हो गई है।

कई निजी ब्लड बैंक और अस्पताल कर रहे मनमानी

इसका सबसे बुरा असर उन मरीजों पर पड़ता है जो इमरजेंसी में होते हैं। रक्त की कमी का फायदा उठाते हुए कई निजी ब्लड बैंक और अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। नियमतः एक यूनिट होल ब्लड की सरकारी कीमत 1250 रुपए निर्धारित है, लेकिन निजी संस्थान आपातकाल के नाम पर मरीजों से 3000 से 3500 रुपए तक वसूल रहे हैं। प्रदेश में 120 से अधिक ब्लड बैंक संचालित हैं, जिनमें से कई मानकों पर खरे नहीं उतरते और उन पर लगाम लगाने वाली निगरानी तंत्र भी फिलहाल सुस्त दिखाई देता है।

भ्रांतियों के कारण रक्तदान से दूरी

रायपुर में आंबेडकर अस्पताल और रेडक्रॉस सोसाइटी के रूप में मात्र दो मुख्य सरकारी ब्लड बैंक हैं, जबकि निजी बैंकों की संख्या अधिक है। युवाओं और स्वस्थ नागरिकों के बीच रक्तदान को लेकर अभी भी शारीरिक कमजोरी जैसी कई भ्रांतियां व्याप्त हैं। ( Chhattisgarh News ) जबकि विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति हर तीन महीने में रक्तदान कर सकता है, जिससे न केवल शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, हृदय रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम भी कम होता है।

दुर्लभ ब्लड ग्रुप की चुनौती

सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉ. विजय कापसे और रक्त रोग विशेषज्ञ डॉ. विकास गोयल के अनुसार, देश में आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप महज 5 से 10 फीसदी लोगों में ही पाया जाता है। विशेषकर बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो अत्यंत दुर्लभ है, जो दुनिया में मात्र 0.04 फीसदी लोगों में मिलता है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत सीमित है, जिसके कारण इन ग्रुप्स के मरीजों के लिए रक्त जुटाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

श्री बालाजी मेडिकल काॅलेज चेयरमैन डॉ. देवेंद्र नायक ने कहा कि नियमित अंतराल में ब्लड डोनेशन करने से खून साफ होने के साथ शरीर को नए खून बनाने का मौका मिलता है। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव भी होता है। यह मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सिकलसेल, हीमोफीलिया समेत गंभीर मरीजों को रक्तदान से ब्लड मिलता है। इसलिए स्वस्थ लोगों को नियमित रक्तदान करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jun 2026 02:43 pm

Published on:

14 Jun 2026 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में सालाना 1 लाख यूनिट खून की कमी, निजी ब्लड बैंक और अस्पताल वाले कर रहे मनमानी, पत्रिका का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शराब दुकान में हुई 7 लाख की चोरी! CCTV बंद कर नहीं, DVR ही ले गए चोर, रायपुर पुलिस ने शुरू की जांच

Raipur Liquor Shop Theft
रायपुर

‘अंग्रेजों से गांधी, आज की चुनौतियों से राहुल’, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर सियासी संग्राम

Chhattisgarh Politics
रायपुर

छत्तीसगढ़ के 16 जून से खुलेंगे स्कूल! दिन में तीन बार प्रार्थना का नया नियम, जानें क्या है पूरा मामला

Government School Prayer Rule
रायपुर

15 अधिकारियों का हुआ तबादला! निलंबित CMO की फिर हुई वापसी, देखें list

CMO Transfer List
रायपुर

सिर्फ एक बोरवेल मशीन काफी? छत्तीसगढ़ के 477 गांवों में जल संकट के बीच PHE का दावा, सच्चाई हैरान कर देगी

Village water scarcity Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.