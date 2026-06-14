16 जून से छत्तीसगढ़ में खुलेंगे स्कूल! दिन में तीन बार प्रार्थना का नए नियम से बढ़ा विवाद, जानें क्या है पूरा मामला

Government School Prayer Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 (New Academic Session 2026-27) से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नई प्रार्थना व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को दिन में तीन अलग-अलग समय पर निर्धारित प्रार्थनाएं और मंत्रों का पाठ कराया जाएगा। स्कूल शुरू होने पर सुबह की प्रार्थना, दोपहर में भोजन मंत्र और छुट्टी के समय गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों में अनुशासन, संस्कार और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।