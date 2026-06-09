Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक में CM साय के 7 बड़े फैसले, जानिए किसे क्या मिलेगा फायदा

Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ को सैद्धांतिक सहमति दी, वहीं किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पीडीएस में चना वितरण जारी रखने, 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, योग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने और खनिज परिवहन में RFID व ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इन फैसलों से विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।