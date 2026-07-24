Raipur Flyover Accident: महिला चला रही थी कार, फ्लाईओवर पर कई लोगों को मारी टक्कर, रायपुर में बड़ा हादसा

रायपुर फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Flyover Accident Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह शहर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र स्थित फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार एक महिला चला रही थी। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे फ्लाईओवर पर सामान्य रूप से यातायात चल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और उसने सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन चालकों तथा राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ लोग सड़क पर गिर पड़े, जबकि आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया। घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और एंबुलेंस व पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात बहाल कराया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर अभी तक पुलिस या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, वाहन पर नियंत्रण खोने, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ। जांच के लिए फ्लाईओवर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि दुर्घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सके।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। वहीं, इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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