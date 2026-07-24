Raipur Flyover Accident: महिला चला रही थी कार, फ्लाईओवर पर कई लोगों को मारी टक्कर, रायपुर में बड़ा हादसा

Flyover Accident Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह शहर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र स्थित फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार एक महिला चला रही थी। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।