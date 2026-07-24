मानसून फिर हुआ एक्टिव! छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले पांच दिन बरसेगा पानी, जानिए आपके जिले का हाल

Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।