रामगोपाल अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, आबकारी घोटाले में 25 जुलाई तक EOW रिमांड मंजूर

Ramgopal Agrawal: छत्तीसगढ़ के चर्चित आबकारी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। कोल लेवी घोटाले में मिली पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां EOW को 25 जुलाई तक पूछताछ के लिए रिमांड मंजूर हुई। जांच एजेंसी का कहना है कि आबकारी घोटाले से जुड़े कथित लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।