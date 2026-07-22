“चलो घर चलते हैं”… बस इतनी सी बात पर बड़े भाई ने कर दी छोटे भाई की हत्या, कोरबा में मामला

Brother Kills Brother: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम नामलेपरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां मामूली विवाद के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की टांगी से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय मथुरा धनवार अपनी पत्नी के साथ बड़े भाई कैलाश धनवार के घर खाना खाने गया था। पत्नी को बार-बार घर चलने के लिए बुलाने की बात पर विवाद हुआ और गुस्से में बड़े भाई ने हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।