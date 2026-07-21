CG Monsoon 2026: कोरबा में सुबह से झमाझम बारिश, नदी-नाले उफान पर, जनजीवन प्रभावित

CG Monsoon: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सोमवार सुबह से लगातार रुक-रुककर तेज बारिश का दौर जारी है। भारी वर्षा के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूबने से वाहन चालकों को धीमी गति से आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए हैं, जिससे गांवों का संपर्क भी प्रभावित होने लगा है।