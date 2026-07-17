‘भगवान जगन्नाथ’ के दर्शन से पहले चला गया जिगर का टुकड़ा, ​मम्मी-पापा के साथ मासूम आया था कोरबा

बारिश शुरू होते ही डॉग बाइट के मामले भी बढ़ गए हैं। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ-साथ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डॉग बाइट के शिकार मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में एंटी रेबीज दवाईयां उपलब्ध कराई गई है। बाजार में भी यह दवाईयां उपलब्ध है। लेकिन जिस तरीके से कुत्तों की आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि आने वाले दिनों में चुनौतियां कम नहीं होगी। विभाग का कहना है कि डॉग बाइट की संख्या लगातार बढ़ रही है।