कोरबा में दुखद हादसा, स्कूटी सवार दो लड़कियों को ट्रेलर ने कुचला, सड़क पर खून और शव देख कांप उठे लोग

बताया जा रहा है कि ट्रेलर कोयला से भरा हुआ था, वहीं भारी भरकम ट्रेलर के पहिए के नीचे आने से शव बुरी तरह से कुचला गया। हादसे के बाद सड़क पर खून और शव देख लोगों का दिल सहम उठा। लोगों की सूचना के बाद पहुंची बालको नगर पुलिस ने शव को बरामद किया। जानकारी के अनुसार स्कूटी क्रमांक सीजी 10 CB 2635 पर तीन लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान डेंगूनाला पुल के पास सामने से आ रहे कोयला लदे ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 बीजी 2932 ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।