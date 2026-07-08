कोरबा में 77 हजार से ज्यादा BPL हितग्राहियों का राशन रुका, 15 जुलाई तक करें ये काम, वरना कट जाएगा नाम

वहीं कई ऐसे भी परिवार हैं, जो कोरबा छोड़कर बारह चले गए हैं। इसकी वजह से लंबे समय से उन्होंने राशन नहीं लिया है। ऐसे हितग्राही सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक लगभग 77 हजार से अधिक बीपीएल हितग्राही परिवार के सदस्यों ने ई-केवायसी नहीं कराया है। यह जानकारी खाद्य विभाग की ओर से शासन को उपलब्ध कराई है। इस आधार पर शासन ने ई-केवायसी सू छूटे हुए सदस्यों का राशन आबंटन रोक दिया है। विभाग ने ई-केवायसी से छूटे हुए इन सदस्यों जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है।