Goat Theft: कटघोरा में ‘ऑपरेशन बकरी’! चोरों ने दीवार तोड़ी और 30 बकरियां लेकर हो गए फरार

Goat Theft: अब तक आपने घरों से नकदी, जेवरात या कीमती सामान चोरी होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पुलिस के साथ-साथ ग्रामीणों को भी हैरान कर दिया। यहां चोरों ने मकान की दीवार में सेंध लगाकर घर के भीतर बंधी 25 से 30 बकरियां चोरी कर लीं। लाखों रुपये की कीमत वाली इन बकरियों की चोरी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित की शिकायत पर कटघोरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।