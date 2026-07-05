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Goat Theft: कटघोरा में ‘ऑपरेशन बकरी’! चोरों ने दीवार तोड़ी और 30 बकरियां लेकर हो गए फरार

Goat Theft Korba: कोरबा के कटघोरा में चोरों ने मकान की दीवार तोड़कर 25-30 बकरियां चोरी कर लीं। लाखों रुपये के नुकसान के बाद पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है।
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कोरबा

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Laxmi Vishwakarma

Jul 05, 2026

Goat Theft

30 बकरियां लेकर फरार हुए चोर (photo source- Patrika)

Goat Theft: अब तक आपने घरों से नकदी, जेवरात या कीमती सामान चोरी होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पुलिस के साथ-साथ ग्रामीणों को भी हैरान कर दिया। यहां चोरों ने मकान की दीवार में सेंध लगाकर घर के भीतर बंधी 25 से 30 बकरियां चोरी कर लीं। लाखों रुपये की कीमत वाली इन बकरियों की चोरी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित की शिकायत पर कटघोरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Katghora Police: रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर घुसे चोर

यह घटना कटघोरा ब्लॉक के ग्राम सिंधिया की है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामायण यादव अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात चोर मकान के पीछे पहुंचे और दीवार में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने बड़ी सफाई से बकरियों को एक-एक कर बाहर निकाला और मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान परिवार को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब परिजन उठे तो बाड़े से बकरियां गायब थीं और दीवार में बड़ा छेद देखकर उनके होश उड़ गए।

लाखों रुपये की बताई जा रही कीमत

पीड़ित रामायण यादव के अनुसार, चोरी हुई 25 से 30 बकरियां उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन थीं। इनकी कुल कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है। बकरियों की बिक्री से ही परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी होती थीं। एक ही रात में इतनी बड़ी संख्या में बकरियों की चोरी से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी

घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की चोरी पहले कभी नहीं हुई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बकरियां चोरी होना इस बात का संकेत है कि वारदात को किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दिया हो सकता है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते चोरों को नहीं पकड़ा गया, तो क्षेत्र में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं।

Goat Farm Theft: पुलिस जुटी जांच में

घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दीवार में बनाई गई सेंध, आसपास के पैरों के निशान और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने के साथ-साथ संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी की गई बकरियों को किस रास्ते ले जाया गया और क्या इस वारदात में किसी स्थानीय व्यक्ति की भूमिका है।

पशुपालकों में बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद क्षेत्र के पशुपालकों में भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बकरियां और अन्य मवेशी उनके लिए केवल पशु नहीं, बल्कि आय का प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं उनकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर डालती हैं। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने, रात में निगरानी मजबूत करने और गांवों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सके।

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Updated on:

05 Jul 2026 05:01 pm

Published on:

05 Jul 2026 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Goat Theft: कटघोरा में ‘ऑपरेशन बकरी’! चोरों ने दीवार तोड़ी और 30 बकरियां लेकर हो गए फरार

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