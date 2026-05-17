जगदलपुर और बीजापुर में भारी नुकसान! आकाशीय बिजली गिरने से 21 मवेशियों की हुई मौत, मौसम ने मचाई आफत

Lightning strike Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में शनिवार को मौसम में अचानक बदलाव के बाद तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। जगदलपुर और बीजापुर जिलों में अलग-अलग घटनाओं में कुल 21 मवेशियों की मौत हो गई, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जगदलपुर के चिलकुटी गांव और बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के पोन्दुम गांव में मवेशी खुले स्थान और पेड़ों के नीचे मौजूद थे, तभी बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से सर्वे कर मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने की मांग की है।