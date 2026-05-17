बस्तर में ‘सेवा डेरा’ मॉडल की शुरुआत, डिप्टी CM ने परखी तैयारियां, नक्सलवाद के बाद नया विज़न

Bastar Seva Dera Model: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर/बस्तर में नक्सलवाद के बाद विकास और सुरक्षा के नए मॉडल के रूप में ‘सेवा डेरा’ की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत बस्तर संभाग के सभी 400 सुरक्षा कैंपों को चरणबद्ध तरीके से ‘सेवा डेरा’ में बदले जाने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, रोजगार और आजीविका के अवसरों से सीधे जोड़ना भी है। इससे क्षेत्र में विकास, विश्वास और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।