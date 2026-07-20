20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Korba News: बेटा उठ जा.. रातभर जुड़वा बच्चों के शव को सीने से चिपकाए मां रोती रही! 16 साल बाद मिली थी खुशी

Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के आयुष्मान हॉस्पिटल में जन्मे जुड़वा बच्चों की पीलिया से मौत हो गई। मामले में खुलासा हुआ है कि रुपयों के लालच में बच्चों को बंधक बनाए रखा..
2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Jul 20, 2026

Korba news, chhattisgarh news

16 साल बाद जन्मे जुड़वा बच्चों की पीलिया से मौत ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: दांपत्य जीवन के 16 साल बाद कोरबा के आयुष्मान हॉस्पिटल में जुड़वा शिशुओं को जन्म देने वाली मां और उसके परिवार की खुशियां चंद घंटों में ही मातम में बदल गईं। जिन नवजात शिशुओं को डॉक्टरों ने 36 घंटे तक स्वस्थ बताया, उनकी पीलिया से मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर शिशु रोग विशेषज्ञ न होने के बावजूद रुपयों के लालच में बच्चों को बंधक बनाए रखने और गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

Korba News: अस्पताल में जमकर हंगामा

इसे लेकर रविवार को अस्पताल में जमकर हंगामा और तीखी नोकझोंक हुई। दादरखुर्द निवासी शशिकांत ओझा ने पत्नी सुकन्या को प्रसव के लिए शारदा विहार स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां 16 जुलाई की रात उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुरुआत में डॉक्टरों ने दोनों को स्वस्थ बताकर तीन दिन तक निगरानी में रखा।

दोनों शिशुओं में पीलिया के गंभीर लक्षण

इस दौरान दोनों शिशुओं में पीलिया के गंभीर लक्षण उभरने लगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में होने की बात कहकर उन्हें रेफर नहीं किया गया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें न्यू कोरबा हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान रविवार तड़के 3.30 बजे एक शिशु ने दम तोड़ दिया। वहीं, दूसरे शिशु को गंभीर हालत में बिलासपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल की डायरेक्टर डॉ. ज्योति श्रीवास्तव से तीखी बहस की और कार्रवाई की मांग की।

कोरबा के आयुष्मान हॉस्पिटल, डायरेक्टर, डॉ. ज्योति श्रीवास्तव प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। एक बच्चे का वजन कम था और उसे 'मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पीलिया' था, जो बेहद घातक होता है। हमारे स्टाफ या डॉक्टरों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही या परिजनों से अभद्रता नहीं की गई है।

अस्पताल में परिवार ने किया हंगामा

शिशु की मौत से नाराज परिवार ने आयुष्मान हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। अस्पताल की डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव से परिवार की तीखी बहस हुई। परिवार ने आरोप लगाया कि जबक अस्पताल में नवजात शिशु के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, तो उन्हें 36 घंटे से अधिक समय तक क्योंं रोककर रखा गया? परिवार का आरोप है कि रुपए के लालच में अस्पताल के प्रबंधन ने दोनों शिशु को रेफर नहीं किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jul 2026 12:37 pm

Published on:

20 Jul 2026 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Korba News: बेटा उठ जा.. रातभर जुड़वा बच्चों के शव को सीने से चिपकाए मां रोती रही! 16 साल बाद मिली थी खुशी

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Women HEMM Operators: कोरबा के कोयला खदानों में अब महिलाओं की एंट्री, अब संभालेंगी भारी मशीनों का स्टीयरिंग

Women HEMM Operators
कोरबा

रथ यात्रा में 'अनचाहा मेहमान'! बिजली के तार पर लटका 8 फीट का अजगर, थम गईं लोगों की सांसें

Python Rescue
कोरबा

‘भगवान जगन्नाथ’ के दर्शन से पहले चला गया जिगर का टुकड़ा, ​मम्मी-पापा के साथ मासूम आया था कोरबा

Chhattisgarh News
कोरबा

कोरबा में दुखद हादसा, ऑयल टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, भाई-बहन की दर्दनाक मौत

Chhattisgarh Accident
newsupdate

कोरबा में दुखद हादसा, स्कूटी सवार दो लड़कियों को ट्रेलर ने कुचला, सड़क पर खून और शव देख कांप उठे लोग

accident road korba
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.