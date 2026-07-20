Korba News: बेटा उठ जा.. रातभर जुड़वा बच्चों के शव को सीने से चिपकाए मां रोती रही! 16 साल बाद मिली थी खुशी

इस दौरान दोनों शिशुओं में पीलिया के गंभीर लक्षण उभरने लगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में होने की बात कहकर उन्हें रेफर नहीं किया गया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें न्यू कोरबा हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान रविवार तड़के 3.30 बजे एक शिशु ने दम तोड़ दिया। वहीं, दूसरे शिशु को गंभीर हालत में बिलासपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल की डायरेक्टर डॉ. ज्योति श्रीवास्तव से तीखी बहस की और कार्रवाई की मांग की।