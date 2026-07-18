Women HEMM Operators: कोरबा के कोयला खदानों में अब महिलाओं की एंट्री, अब संभालेंगी भारी मशीनों का स्टीयरिंग

SECL के सीएमडी हरिश दुहन की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित 19 महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उन्हें 6 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा स्थित गेवरा परियोजना के ओबी फेस में 12 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन महिलाओं को खदानों में नियमित रूप से भारी मशीनों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह पहली बार होगा जब SECL की महिला कर्मचारी HEMM ऑपरेटर के रूप में कार्य करेंगी।