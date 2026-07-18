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कोरबा

रथ यात्रा में ‘अनचाहा मेहमान’! बिजली के तार पर लटका 8 फीट का अजगर, थम गईं लोगों की सांसें

Korba Python Rescue: कोरबा के दादर में जगन्नाथ रथ यात्रा मेले के दौरान बिजली के तार पर 8 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटाकर अजगर को सुरक्षित पकड़ा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया।
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कोरबा

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Shradha Jaiswal

Jul 18, 2026

Python Rescue

Python Rescue: बिजली के तार पर लटका था अजगर(photo-patrika)

Python Rescue: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दादर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा मेले के दौरान एक 8 फीट लंबा अजगर बिजली के तार पर लटका दिखाई देने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखते ही श्रद्धालुओं और दुकानदारों में अफरा-तफरी फैल गई। मेले में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक अजगर को सुरक्षित नीचे उतारकर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे निकटवर्ती वन क्षेत्र में छोड़ दिया।

Jagannath Rath Yatra: बिजली के तार पर लटका था अजगर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अजगर मेले के समीप बिजली के तार पर लिपटा हुआ था। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जैसे ही लोगों ने ध्यान से देखा, वहां भीड़ जुटने लगी। कुछ ही देर में यह खबर पूरे मेले में फैल गई और लोग मौके पर पहुंचने लगे। स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत कोरबा वन मंडल की रेस्क्यू टीम को सूचना दी।

वन विभाग ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही कोरबा वन मंडल की अधिकृत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम प्रभारी जितेंद्र सारथी के नेतृत्व में राजू बर्मन, राकेश मानिकपुरी, साहिल और बॉबी ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सबसे पहले टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर भीड़ को घटनास्थल से दूर किया। वन अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, ताकि अजगर घबराकर किसी पर हमला न करे या नीचे गिरकर खुद को नुकसान न पहुंचा बैठे।

काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

रेस्क्यू टीम ने विशेष उपकरणों और तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक अजगर को बिजली के तार से नीचे उतारा। पूरे अभियान के दौरान लोगों की निगाहें रेस्क्यू टीम पर टिकी रहीं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद वन विभाग ने उसका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया।

प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया अजगर

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अजगर को उसके प्राकृतिक आवास के अनुरूप कोरबा के निकटवर्ती वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी वन्यजीव के दिखने की सूचना मिले तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत विभाग को सूचित करें। समय पर मिली सूचना और रेस्क्यू टीम की तत्परता के कारण मेले में एक बड़ा हादसा टल गया।

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Updated on:

18 Jul 2026 01:12 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / रथ यात्रा में ‘अनचाहा मेहमान’! बिजली के तार पर लटका 8 फीट का अजगर, थम गईं लोगों की सांसें

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