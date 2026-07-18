Python Rescue: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दादर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा मेले के दौरान एक 8 फीट लंबा अजगर बिजली के तार पर लटका दिखाई देने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखते ही श्रद्धालुओं और दुकानदारों में अफरा-तफरी फैल गई। मेले में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक अजगर को सुरक्षित नीचे उतारकर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे निकटवर्ती वन क्षेत्र में छोड़ दिया।