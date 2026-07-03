रथयात्रा पर छत्तीसगढ़ यात्रियों को राहत! भीड़ से बचना है तो करें TOD स्पेशल ट्रेन में सफर, रेलवे list जारी

Rath Yatra Special Train: रथयात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में फिलहाल कई बर्थ खाली हैं, जिनका लाभ यात्री आसानी से उठा सकते हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे नियमित ट्रेनों की भीड़ से बचने के लिए TOD स्पेशल ट्रेनों में आरक्षण कर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करें।