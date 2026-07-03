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रथयात्रा पर छत्तीसगढ़ यात्रियों को राहत! भीड़ से बचना है तो करें TOD स्पेशल ट्रेन में सफर, रेलवे list जारी

Special Train for Rath Yatra: रथयात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने TOD (Train on Demand) स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में फिलहाल बर्थ उपलब्ध हैं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 03, 2026

Rath Yatra Special Train

Rath Yatra Special Train: टीओडी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय(photo-patrika)

Rath Yatra Special Train: रथयात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में फिलहाल कई बर्थ खाली हैं, जिनका लाभ यात्री आसानी से उठा सकते हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे नियमित ट्रेनों की भीड़ से बचने के लिए TOD स्पेशल ट्रेनों में आरक्षण कर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करें।

TOD Special Train: अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे का फैसला

रथयात्रा के अवसर पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री सफर करते हैं। इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, ताकि नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम किया जा सके और यात्रा सुगम बनी रहे। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे उपलब्ध बर्थ वाली TOD स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुक कर यात्रा करें। इससे उन्हें कन्फर्म सीट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी और भीड़भाड़ से भी राहत मिलेगी।

बुकिंग से पहले करें सीटों की उपलब्धता की जांच

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि टिकट बुक कराने से पहले अधिकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों या आईआरसीटीसी के माध्यम से सीटों की उपलब्धता की जानकारी जरूर प्राप्त करें। इससे यात्रा की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।

RailOne ऐप से मिलेंगी सभी सुविधाएं

यात्री RailOne ऐप के जरिए आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक करने के साथ-साथ पीएनआर स्टेटस, ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति, कोच पोजिशन और अन्य रेलवे सेवाओं की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज सेवा उपलब्ध हो रही है।

मांग के अनुसार बढ़ सकती हैं विशेष ट्रेनें

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि यात्रियों की मांग और टिकट बुकिंग की स्थिति के आधार पर TOD स्पेशल ट्रेनों के संचालन की लगातार समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकता है।

सुरक्षित और आरामदायक यात्रा पर रेलवे का जोर

रेलवे का कहना है कि उसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है। रथयात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। रेलवे ने यात्रियों से समय रहते टिकट बुक कराने और उपलब्ध विशेष ट्रेनों का लाभ उठाने की अपील की है।

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Updated on:

03 Jul 2026 04:20 pm

Published on:

03 Jul 2026 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रथयात्रा पर छत्तीसगढ़ यात्रियों को राहत! भीड़ से बचना है तो करें TOD स्पेशल ट्रेन में सफर, रेलवे list जारी

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