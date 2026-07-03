रायपुर निगम बदलेगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नियम, अब 1000 वर्गफीट से बड़े मकानों के लिए अनिवार्यता का प्रस्ताव

रायपुर@ अजय रघुवंशी। Raipur Rainwater Harvesting Rules: मानसून आ चुका है, लेकिन सैकड़ों घरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इंतजार है। राजधानी में नगर निगम के सामने यह बड़ी चुनौती सामने आई है। वजह यह है कि दस साल पहले जमा की गई राशि से अब रेन वॉटर सिस्टम लगाने के लिए हाइड्रोलॉजिस्ट तैयार नहीं हैं। 10 वर्ष पहले 1600 वर्गफीट प्लॉट के लिए 10 से 15 हजार रुपए की राशि जमा की गई, लेकिन अब लागत 20 हजार से ज्यादा हो चुकी है। निगम ने तब समय पर सिस्टम के लिए कड़ाई नहीं बरती और छूट दी।