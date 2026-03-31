Property Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत! प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

Property Tax: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। इस फैसले से हजारों करदाताओं को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। प्रशासन ने साफ किया है कि 30 अप्रैल तक भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना अनिवार्य होगा।