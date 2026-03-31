31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Property Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत! प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

Property Tax: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इस अवधि तक बिना सरचार्ज भुगतान किया जा सकेगा, जबकि इसके बाद 17% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 31, 2026

प्रॉपर्टी टैक्स भरने की डेडलाइन बढ़ी (photo source- Patrika)

प्रॉपर्टी टैक्स भरने की डेडलाइन बढ़ी (photo source- Patrika)

Property Tax: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी है। इस फैसले से हजारों करदाताओं को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। प्रशासन ने साफ किया है कि 30 अप्रैल तक भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना अनिवार्य होगा।

Property Tax: टैक्स वसूली को लेकर अभियान तेज

राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाना है। कई नगरीय निकायों में अपेक्षित स्तर तक टैक्स कलेक्शन नहीं हो सका, जिसके चलते सरकार ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को 30 दिन का अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया। अधिकारियों का मानना है कि इस अतिरिक्त अवधि में अधिक से अधिक लोग अपना बकाया टैक्स जमा कर पाएंगे, जिससे राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि लंबी कतारों और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि समय पर टैक्स जमा करने से न केवल सरचार्ज से बचा जा सकता है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी योगदान दिया जा सकता है।

नगरीय निकायों ने भी अपने स्तर पर टैक्स वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया है। घर-घर नोटिस भेजे जा रहे हैं और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कई जगहों पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, ताकि नागरिकों को टैक्स जमा करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

Property Tax: अंतिम तिथि बढ़ाकर करदाताओं को राहत

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स नगरीय निकायों की आय का एक अहम स्रोत होता है। इसी राजस्व से शहरों में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य बुनियादी सुविधाओं का संचालन और विस्तार किया जाता है। हर वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय की जाती है, लेकिन कई बार जागरूकता की कमी, आर्थिक कारणों या अन्य वजहों से लोग समय पर भुगतान नहीं कर पाते।

ऐसे में सरकार समय-समय पर अंतिम तिथि बढ़ाकर करदाताओं को राहत देती है, ताकि वे बिना अतिरिक्त जुर्माने के अपना बकाया जमा कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से भविष्य में समय पर राजस्व वसूली को और बेहतर किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 11:32 am

Published on:

31 Mar 2026 11:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Property Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत! प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: रिकॉर्ड तोड़ बिजली, छत्तीसगढ़ में पहली बार खपत ने छुआ 6500 मेगावॉट का आंकड़ा

CG News: रिकॉर्ड तोड़ बिजली, छत्तीसगढ़ में पहली बार खपत ने छुआ 6500 मेगावॉट का आंकड़ा
रायपुर

छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG Crime News: सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश, सालों से चला रहा था अवैध शराब-जुआ का कारोबार

सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur Drug Raid: ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, गोदाम से चल रहा था सप्लाई, दो संदिग्ध हिरासत में

लॉजिस्टिक गोदाम में पुलिस की रेड (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Promotion News: बड़ी खुशखबरी, 16 निरीक्षक स्तर के अधिकारी बने DSP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, देखें List

प्रमोशन (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.