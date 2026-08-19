छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों में अब महिला कलेक्टर, साय सरकार ने नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश

कलेक्टर जिले में सरकार की योजनाओं और नीतियों को जमीन पर उतारने वाली प्रशासनिक व्यवस्था की अहम कड़ी हैं। विकास कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और कानून-व्यवस्था तक, जिले की प्रशासनिक दिशा तय करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में अब इस जिम्मेदारी में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होती दिख रही है। राज्य के 33 जिलों में 12 की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के हाथों में है। यह आंकड़ा न केवल प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है, बल्कि नेतृत्व के स्तर पर उन पर बढ़ते भरोसे की तस्वीर भी पेश करता है।