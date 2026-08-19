19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों में अब महिला कलेक्टर, साय सरकार ने नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश

Chhattisgarh IAS Transfer List: हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब प्रदेश के 33 में से 12 जिलों की कमान 12 महिला कलेक्टरों के हाथ में आ गई है। साय सरकार द्वार किए यह बदलाव नारी सशक्तिकरण का बड़ा संदेश माना जा रहा है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 19, 2026

Chhattisgarh Woman collector list

छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों में अब महिला कलेक्टर ( Photo - Patrika )

IAS Transfer List: छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में महिला आईएएस अधिकारियों की भागीदारी पर साय सरकार ने भरोसा जताया है। यहीं कारण है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब सूबे के कुल 12 जिलों की कमान महिला प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में आ गई है। बता दें कि 18 अगस्त को कुल 24 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। जिनमें कई जिलों के कलेक्टर बदले। दूसरी ओर इस बदलाव ने महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को नई मजबूती दी है।

Chhattisgarh IAS Transfer List: सरकार ने दिया नारी शक्ति का संदेश

महिला अधिकारियों को कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि महिलाएं प्रशासनिक नेतृत्व में भी पूरी क्षमता के साथ अहम भूमिका निभा रही हैं। 18 अगस्त को जारी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में भी महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी जयश्री जैन को सक्ती जिले का कलेक्टर बनाया गया है।

अधिकारियों के अनुभव के आधार पर तबादला

वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को अब कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक के रूप में कार्यरत तनुजा सलाम को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की नई कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव बताता है कि सरकार ने प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपते समय अधिकारियों की क्षमता, अनुभव और कार्यकुशलता को महत्व दिया है तथा महिला अधिकारियों पर भी पूरा भरोसा जताया है।

12 जिलों में महिला कलेक्टर

  • कोंडागांव - नूपुर राशि पन्ना
  • बेमेतरा - प्रतिष्ठा ममगई
  • नारायणपुर - नम्रता जैन
  • बालोद - दिव्या मिश्रा
  • सूरजपुर - रेना जमील
  • सक्ती - जयश्री जैन
  • कबीरधाम - तुलिका प्रजापति
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - तनुजा सलाम
  • सारंगढ़-बिलाईगढ़ - पद्मिनी भोई साहू
  • बलरामपुर-रामानुजगंज - चंदन संजय त्रिपाठी
  • मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर - संतंन देवी जांगड़े
  • कोरिया - रोक्तिमा यादव

प्रशासनिक नेतृत्व में मजबूत होती नारी शक्ति

कलेक्टर जिले में सरकार की योजनाओं और नीतियों को जमीन पर उतारने वाली प्रशासनिक व्यवस्था की अहम कड़ी हैं। विकास कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और कानून-व्यवस्था तक, जिले की प्रशासनिक दिशा तय करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छत्तीसगढ़ में अब इस जिम्मेदारी में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होती दिख रही है। राज्य के 33 जिलों में 12 की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के हाथों में है। यह आंकड़ा न केवल प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करता है, बल्कि नेतृत्व के स्तर पर उन पर बढ़ते भरोसे की तस्वीर भी पेश करता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें निर्णय और नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। जिलों की कमान महिला अधिकारियों को सौंपा जाना इसी सोच का प्रशासनिक विस्तार माना जा सकता है। महिला कलेक्टरों की बढ़ती मौजूदगी से छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन में नेतृत्व का स्वरूप भी बदल रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 02:48 pm

Published on:

19 Aug 2026 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के 33 में से 12 जिलों में अब महिला कलेक्टर, साय सरकार ने नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पत्रिका की खबर के बाद एक्शन, प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में प्राचार्य को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

Prayas School News
newsupdate

छत्तीसगढ़ को जल्द मिल सकता है भाजपा का नया प्रभारी, वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने दिया बड़ा संकेत

Chhattisgarh Politics
रायपुर

SP से विवाद के बाद हटे कवर्धा कलेक्टर, मुुंगेली समेत 6 जिलों में नए IAS अफसर को जिम्मेदारी, देखें नाम

IAS Transfer news
रायपुर

Chhattisgarh News: MBBS की 100 सीटें और बढ़ीं, 3025 सीटों के लिए मेरिट सूची आज, इस दिन आ सकती है पहली आवंटन सूची

MBBS admission
रायपुर

Chhattisgarh BJP: प्रदेश भाजपा में फेरबदल की आहट, कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर बढ़ी हलचल, इन नेताओं के नाम चर्चा में…

BJP
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.