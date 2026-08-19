Public Holiday: रक्षाबंधन की छुट्टी में बड़ा बदलाव, 28 अगस्त को बैंक-कोषालय भी रहेंगे बंद, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज चुके हैं। अनेक प्रकार की राखियों के साथ ही गिफ्ट की खरीदारी बढ़ती जा रही है। सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर जहां घर-घर भाई-बहनों की खिलखिलाहट गूंजेगी। वहीं शिवालयों में हवन-पूजन से स्वाहा.. की गूंज, भोग भंडारे की धूम रहेगी। इसके साथ ही सावन मास का समापन होगा। मां महामाया मंदिर रायपुर के ज्योतिषी पंडित मनोज शुक्ला महाराज एवं संस्कृत भाषा के प्रचारक धर्मशास्त्री पंडित चन्द्रभूषण शुक्ला महाराज ने बताया कि रक्षाबंधन के लिए 28 अगस्त को दिनभर पूर्णिमा तिथि मान्य है। इसलिए किसी भी समय राखी बांधना शुभ होगा।