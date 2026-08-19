18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

BharatNet: मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट के लिए 3942 करोड़ रुपए किए स्वीकृत

BharatNet: नई दिल्ली में एमओयू किया गया, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में 11682 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा और 8328 गांवों को प्रदान की जाएगी मांग आधारित कनेक्टिविटी
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 19, 2026

BharatNet

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट (BharatNet) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 18 अगस्त को एमओयू किया। साथ ही 3942 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 11682 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा और 8328 गांवों को मांग आधारित कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि के तहत नई दिल्ली के संचार भवन में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गति देने हेतु राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी आने और डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था की परिकल्पना के आगे बढ़ने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसबीआईएल) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 11682 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। जिनमें नेटवर्क की मजबूती के लिए प्रथम चरण की 4048 ग्राम पंचायतों को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करके, द्वितीय चरण की 5964 ग्राम पंचायतों को कवर करके और 1670 नवगठित ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लास्ट-मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 8328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के प्रशासक श्याममल मिश्रा, छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसबीआईएल) के प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल, (एंटरप्राइज बिजनेस- ईबी), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के निदेशक पापा सुधाकरा राव, दूरसंचार विभाग के डीडीजी (एबीपी कार्यान्वयन-I) दिनेश कुमार गर्ग, डीबीएन और बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 3942 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस पहल से भारत सरकार की वित्तीय सहायता से तीन लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में फाइबर कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और नागरिक-केंद्रित सेवाओं सहित डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।

MoU: आदिवासी और ग्रामीण पत्रकारिता को मिलेगी नई धार

ये भी पढ़ें
MoU

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 01:44 am

Published on:

19 Aug 2026 01:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BharatNet: मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट के लिए 3942 करोड़ रुपए किए स्वीकृत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: वंदे मातरम् सोनिया गांधी विवाद पर भूपेश बघेल बोले- यह घर की बहू का अपमान है

Vande Mataram
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला, कई जिलों के कलेक्टर बदले

IAS Transfer
रायपुर

Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में बड़ा अपडेट, आखिरी लापता मजदूर का शव बरामद, छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों की मौत

Tunnel Accident
रायपुर

Academic Credit Bank: पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो भी नहीं डूबेगी मेहनत! डिजिटल बैंक में सुरक्षित रहेंगे क्रेडिट, नई सुविधा से जुड़े छत्तीसगढ़ के 33 जिले

Academic Credit Bank
रायपुर

Indian Railways: रायपुर रेल मंडल में AI क्रांति, ट्रेन के पहिए से यात्री के चेहरे तक 360 डिग्री निगरानी, पानी कम होते ही मिलेगा अलर्ट

Indian Railways
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.