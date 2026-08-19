BharatNet: मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में संशोधित भारतनेट के लिए 3942 करोड़ रुपए किए स्वीकृत

छत्तीसगढ़ में यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसबीआईएल) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 11682 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। जिनमें नेटवर्क की मजबूती के लिए प्रथम चरण की 4048 ग्राम पंचायतों को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करके, द्वितीय चरण की 5964 ग्राम पंचायतों को कवर करके और 1670 नवगठित ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लास्ट-मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 8328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।