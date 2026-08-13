MoU: आदिवासी और ग्रामीण पत्रकारिता को मिलेगी नई धार

​इस रणनीतिक साझेदारी (MoU) का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय फलक पर लाना, शोध को बढ़ावा देना और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को मीडिया व जनसंचार (Media and Mass Communication) क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस ​साझा प्रयास के माध्यम से ​दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से सेमिनार, संगोष्ठी और तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और महाराष्ट्र के सुदूर ग्रामीण इलाकों के छात्र, शिक्षक एवं पत्रकार सीधे लाभान्वित हो सकें।