Success Story: 25 बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, अब बने असिस्टेंट कमांडेंट, बलरामपुर के कार्तिकेय बने मिसाल

बलरामपुर के मूल निवासी कार्तिकेय के पिता कबीर प्रसाद सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हैं, जबकि उनकी मां सुशीला बाई किसान और गृहिणी हैं। पिता की नौकरी के कारण कार्तिकेय ने देश के अलग-अलग हिस्सों में पढ़ाई की। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय दुर्ग से पढ़ाई पूरी की और इसके बाद भिलाई के कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने रायपुर में रहकर नालंदा लाइब्रेरी से परीक्षा की तैयारी की।