Raipur News: VIP रोड पर रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने सड़क पर बैठी चार गोवंशों को रौंदा, मौत

Chhattisgarh Accident: शहर के वीआईपी रोड में एक बार फिर तेज रफ्तार कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में चार गोवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात हुए हादसे ने एक बार लोगों में खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में बेकाबू हुई कार इतनी तेजी से आई कि वहां मौजूद बेजुबान मवेशियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और रौंदते हुए पलट गई।