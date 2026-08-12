CGBSE Warning: रिजल्ट में अंक बढ़ाने और पास कराने के नाम पर ठगी से रहें सावधान, बोर्ड ने जारी की चेतावनी

CGBSE Warning: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों, अभिभावकों और आमजन के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम में सुधार, अंक बढ़ाने या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से संपर्क कर धन की मांग करता है, तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। ऐसे मामलों में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है।