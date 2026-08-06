तिल्दा-नेवरा में भीषण सड़क हादसा! तेल से भरे ट्रक में लगी आग, चालक की जिंदा जलकर मौत

Chhattisgarh Road Accident: रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम बेमता के पास बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लोहे से लदे ट्रेलर को पीछे से तेल के डिब्बों और अन्य सामान से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें चालक केबिन में फंस गया और जिंदा जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक में सवार उसका सगा भाई गंभीर रूप से झुलस गया।