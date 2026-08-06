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छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला! कर्मचारियों को दी पदोन्नति की सौगात, बजट को भी मंजूरी

CGSWC Board Meeting: छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, 2025-26 के संशोधित बजट, 2026-27 के अनुमानित बजट, नई SOR लागू करने और लाभांश वितरण समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 06, 2026

CG Warehousing Corporation

वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की बैठक में बड़े फैसले (photo source- Patrika)

CG Warehousing Corporation: छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की संचालक मंडल की 56वीं तथा सामान्य सभा की 23वीं बैठक गुरुवार को निगम मुख्यालय, सेक्टर-24 अटल नगर, नवा रायपुर में आयोजित हुई। अध्यक्ष चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निगम के प्रशासनिक कार्यों, कर्मचारियों के हितों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति से लेकर नए बजट और लाभांश वितरण तक कई अहम निर्णय लिए गए।

Central Warehousing Corporation: पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति

बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा पात्र पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। इस निर्णय से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। निगम प्रबंधन का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा।

2025-26 के संशोधित और 2026-27 के बजट को मंजूरी

संचालक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट तथा 2026-27 के अनुमानित बजट को भी स्वीकृति प्रदान की। बजट मंजूर होने के बाद निगम अपनी आगामी योजनाओं, गोदामों के संचालन, अधोसंरचना विकास और प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित वित्तीय योजना के अनुरूप आगे बढ़ा सकेगा।

नई SOR लागू करने का फैसला

बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा हाल ही में जारी नई शेड्यूल ऑफ रेट्स (SOR) को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे निर्माण और विकास कार्यों में एकरूपता आएगी तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ने की उम्मीद है।

दोनों अंशधारियों को मिलेगा लाभांश

बैठक में वर्ष 2024-25 के लाभांश वितरण पर भी निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय किया गया कि निगम के दोनों अंशधारियों—छत्तीसगढ़ शासन और केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली—को 40 लाख 38 हजार 400 रुपये की राशि प्रत्येक को लाभांश के रूप में प्रदान की जाएगी। यह निर्णय निगम की वित्तीय स्थिति और बेहतर प्रबंधन का संकेत माना जा रहा है।

CG Government News: वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले, नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक इफ्फत आरा, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक आशीष कुमार टिकरिहा सहित राज्य शासन और केंद्रीय भंडारण निगम के संचालकगण उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

कर्मचारियों और निगम के विकास पर रहेगा फोकस

बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन आने वाले समय में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय मजबूती पर विशेष ध्यान देगा। पदोन्नति, बजट स्वीकृति, नई SOR लागू करने और लाभांश वितरण जैसे निर्णय निगम के सुचारु संचालन और भविष्य की योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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Updated on:

06 Aug 2026 10:48 am

Published on:

06 Aug 2026 10:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला! कर्मचारियों को दी पदोन्नति की सौगात, बजट को भी मंजूरी

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