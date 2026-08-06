छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला! कर्मचारियों को दी पदोन्नति की सौगात, बजट को भी मंजूरी

CG Warehousing Corporation: छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की संचालक मंडल की 56वीं तथा सामान्य सभा की 23वीं बैठक गुरुवार को निगम मुख्यालय, सेक्टर-24 अटल नगर, नवा रायपुर में आयोजित हुई। अध्यक्ष चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निगम के प्रशासनिक कार्यों, कर्मचारियों के हितों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति से लेकर नए बजट और लाभांश वितरण तक कई अहम निर्णय लिए गए।