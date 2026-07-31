अब नई पोस्टिंग पर दिखेगी नई जिम्मेदारी, रायपुर के 43 अधिकारियों को मिली प्रमोशन की सौगात

छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव (photo source- Patrika)
Police Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय ने 43 उप निरीक्षकों (सब इंस्पेक्टर) को पदोन्नत कर निरीक्षक (टीआई) बनाया है। पदोन्नति के साथ सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना भी दी गई है। इसके अलावा 5 निरीक्षकों (टीआई) और 2 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण भी किया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम ने गुरुवार को आदेश जारी किए।
जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के लिए यह आदेश बड़ी राहत माना जा रहा है। अब ये अधिकारी निरीक्षक के रूप में विभिन्न जिलों और इकाइयों में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे।
यह पदोन्नति राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर की गई है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नति सूची जारी करते हुए नई तैनाती का आदेश भी जारी कर दिया। अधिकारियों को बिना विलंब अपने नए कार्यस्थल पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
पदोन्नति के साथ-साथ पुलिस विभाग ने प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए 5 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों का तबादला भी किया है। नई पदस्थापना के जरिए विभिन्न जिलों और इकाइयों में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।
पुलिस विभाग का मानना है कि पदोन्नति और नई तैनाती से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नत और स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके बाद संबंधित जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्यों का संचालन शुरू किया जाएगा। पुलिस विभाग में हुए इस प्रशासनिक बदलाव को संगठनात्मक मजबूती और बेहतर पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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