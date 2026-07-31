अब नई पोस्टिंग पर दिखेगी नई जिम्मेदारी, रायपुर के 43 अधिकारियों को मिली प्रमोशन की सौगात

Police Transfer List: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय ने 43 उप निरीक्षकों (सब इंस्पेक्टर) को पदोन्नत कर निरीक्षक (टीआई) बनाया है। पदोन्नति के साथ सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना भी दी गई है। इसके अलावा 5 निरीक्षकों (टीआई) और 2 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण भी किया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम ने गुरुवार को आदेश जारी किए।