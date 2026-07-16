Civil Judge Promotion List: 38 जजों की पदोन्नति से बदलेगा न्यायिक व्यवस्था, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Civil Judge Promotion List: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के 38 सिविल जजों को जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में पदोन्नत किया है। लंबे समय से जूनियर डिवीजन में कार्यरत इन न्यायिक अधिकारियों को अब सीनियर डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने पदोन्नति आदेश जारी किया है।