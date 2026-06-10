Chhattisgarh Promotion List: प्रमोशन की बहार! राज्य प्रशासनिक सेवा के 83 अधिकारियों को मिला नया दर्जा, देखें List

CG Promotion News: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ी राहत और सौगात देते हुए 83 अधिकारियों को पदोन्नति एवं उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है। इस निर्णय को प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से पात्र अधिकारियों को पदोन्नति और उच्च वेतनमान मिलने का इंतजार था।