‘चाचा.. दरवाजा खोलो’, फिर किया मर्डर, बिलासपुर कांड में 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग

जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद आरोपी चौकीदार की बाइक और परिसर के ताले की चाबी लेकर फरार हुए। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी पहले भवन की छत पर पहुंचे। वहां से छोटी छत पर उतरे और सुरक्षा के लिए लगाए गए कांटेदार तार को हटाया। इसके बाद लकड़ी की सीढ़ी के सहारे नीचे आए। जानकारी के मुताबिक दो आरोपी पहले दीवार फांदकर बाहर निकले। इसके बाद अन्य दो आरोपी चौकीदार की बाइक को बाहर लेकर पहुंचे और फिर चारों मौके से फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह पूरी गतिविधि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है।