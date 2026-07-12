रविवार की छुट्टी में जॉइनिंग, GPM के नए कलेक्टर विजय दयाराम के ने संभाला कार्यभार, ये 7 कलेक्टर पहले दे चुके हैं सेवाएं

विजय दयाराम के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के आठवें कलेक्टर हैं। उनसे पहले जिले में शिखा राजपूत तिवारी, डोमन सिंह, नम्रता गांधी, ऋचा प्रकाश चौधरी, प्रियंका ऋषि महोबिया, लीना कमलेश मंडावी और डॉ. संतोष कुमार देवांगन कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब विजय दयाराम के सामने जिले के विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी होगी।