13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

चलती मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, बिलासपुर के करगी रोड स्टेशन में मची अफरा-तफरी

Kargi Road Railway Station: बिलासपुर के करगी रोड रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।
2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 13, 2026

Bilaspur Train Accident

Bilaspur Train Accident: तीन डिब्बे बेपटरी(photo-patrika)

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा स्थित करगी रोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। प्लेटफॉर्म नंबर-2 से गुजर रही ट्रेन अचानक डिरेल होने से स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी यात्री या रेलवे कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हादसे के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची तथा ट्रैक का निरीक्षण शुरू किया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। रेलवे प्रशासन जल्द से जल्द ट्रैक बहाल कर रेल परिचालन सामान्य करने में जुटा है।

Train Accident: तीन डिब्बे बेपटरी, इंजन कुछ दूरी तक बढ़ता रहा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मालगाड़ी का इंजन आगे बढ़ गया, जबकि पीछे के तीन डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। चालक ने स्थिति का पता चलते ही ट्रेन को रोका। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभावित ट्रैक को सुरक्षित किया और तकनीकी निरीक्षण शुरू कर दिया।

हादसे की वजह पर कई तरह की चर्चाएं

दुर्घटना के कारणों को लेकर अभी तक रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

JCB के बकेट से जुड़ी आशंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक के पास चल रहे कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन का बकेट मालगाड़ी की चपेट में आ गया। आशंका है कि बकेट ट्रेन के नीचे फंसने के कारण डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया कि कुछ लोग जेसीबी का बकेट लेकर रेलवे लाइन पार कर रहे थे।

इसी दौरान मालगाड़ी वहां पहुंच गई और बकेट ट्रेन में फंस गया। हालांकि रेलवे प्रशासन ने अभी इन दावों की पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट होने की बात कही है।

RPF और रेलवे अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ट्रैक बहाली और डिरेल हुए डिब्बों को हटाने का काम शुरू कराया। रेलवे प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द ट्रैक को दुरुस्त कर रेल परिचालन सामान्य किया जा सके।

जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएगी असली वजह

रेलवे प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। तकनीकी टीम ट्रैक, डिब्बों और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा तकनीकी खराबी, बाहरी हस्तक्षेप या किसी अन्य कारण से हुआ।

‘भाजपा खुद को चौकीदार कहती है, फिर चोरी कैसे हुई? राम मंदिर चंदा मामले पर BJP पर बरसे दीपक बैज

ये भी पढ़ें
Ram Mandir Chanda Chori

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 06:58 pm

Published on:

13 Jul 2026 06:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / चलती मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, बिलासपुर के करगी रोड स्टेशन में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिलासपुर बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार की हत्या, हाथ-पैर बांधकर घोंटा गला, 4 बाल अपचारी फरार

Watchman Murder in Bilaspur
बिलासपुर

रविवार की छुट्टी में जॉइनिंग, GPM के नए कलेक्टर विजय दयाराम के ने संभाला कार्यभार, ये 7 कलेक्टर पहले दे चुके हैं सेवाएं

IAS Vijay Dayaram K
बिलासपुर

सावन में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, महादेव साल मंदिर जाने के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Mahadevsal Special Train
बिलासपुर

फर्जी कागज और सिग्नेचर कर 8.14 लाख का घोटाला, 2 अफसरों पर होगी FIR, बिलासपुर वन विभाग एक्शन में

Fake Documents Scam
बिलासपुर

नौकरी मिली, लेकिन NOC नहीं! बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार और पीएससी से मांगा जवाब

NOC Appointment Case
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.