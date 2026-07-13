चलती मालगाड़ी के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, बिलासपुर के करगी रोड स्टेशन में मची अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक के पास चल रहे कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन का बकेट मालगाड़ी की चपेट में आ गया। आशंका है कि बकेट ट्रेन के नीचे फंसने के कारण डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया कि कुछ लोग जेसीबी का बकेट लेकर रेलवे लाइन पार कर रहे थे।