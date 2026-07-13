‘भाजपा खुद को चौकीदार कहती है, फिर चोरी कैसे हुई? राम मंदिर चंदा मामले पर BJP पर बरसे दीपक बैज

Ram Mandir Chanda Chori: छत्तीसगढ़ के रायपुर के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (PCC चीफ) दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी।