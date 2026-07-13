‘भाजपा खुद को चौकीदार कहती है, फिर चोरी कैसे हुई? राम मंदिर चंदा मामले पर BJP पर बरसे दीपक बैज

Ram Mandir Chanda Chori: राम मंदिर चंदा चोरी पर सियासत तेज(photo-patrika)
Ram Mandir Chanda Chori: छत्तीसगढ़ के रायपुर के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (PCC चीफ) दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी।
मीडिया से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के नेता खुद को "चौकीदार" बताते हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो राम मंदिर के चंदे की चोरी कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए भाजपा सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
भाजपा द्वारा 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर दीपक बैज को "अपराधियों का अध्यक्ष" बताए जाने वाले पोस्ट पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। बैज ने कहा कि कांग्रेस का पिछला कार्यकाल जनता के मुद्दों और संघर्ष का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाने से पहले अपने नेताओं से जुड़े मामलों पर जवाब देना चाहिए।
दीपक बैज ने दावा किया कि राज्य में कई आपराधिक मामलों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले अपने नेताओं पर लगे आरोपों पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद कांग्रेस पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपराध के मामलों पर दोहरा रवैया अपनाती है।
राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि भाजपा की ओर से भी इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग