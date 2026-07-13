सनातन बोर्ड से लेकर Live-in रिलेशनशिप तक… रायपुर में देवकीनंदन ठाकुर ने रखी कई मुद्दों पर अपनी राय

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सत्य, संयम और सदाचार का संदेश देता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण से राष्ट्र और संस्कृति को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। धर्मांतरण के विषय पर उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा किसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बनाती, लेकिन विभिन्न माध्यमों से हो रहे धर्मांतरण पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं बताया और कहा कि पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है।