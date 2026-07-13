गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा, फिर ट्रेन से कटकर दी जान, छत्तीसगढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खत्म की लव स्टोरी

Gurugram Double death: छत्तीसगढ़ के ​सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हरियाणा के गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड को मारने के बाद खुद ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि भिलाई निवासी श्रेष्ठ मलिक ने यूपी की रहने वाली अपनी प्रेमिका इशाका की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों कीे शिकायत के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सेक्टर-56 थाना पुलिस का यह मामला है।