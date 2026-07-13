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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 3 वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, देखें लिस्ट

Police Transfer: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह (पुलिस) विभाग ने तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Jul 13, 2026

Chhattisgarh Transfer List

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में लगातार प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राज्य शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक आधार पर जारी इस आदेश के तहत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जानिए किस अधिकारी को मिली कौन-सी जिम्मेदारी

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन मध्य), कमिश्नरेट रायपुर के पद पर कार्यरत तारकेश्वर पटेल को पदोन्नत जिम्मेदारी देते हुए पुलिस उपायुक्त (जोन मध्य), कमिश्नरेट रायपुर नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें जोन मध्य की कमान सौंपी गई है।

इसी तरह दीपमाला कश्यप, जो अब तक जनरल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिलासपुर के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें पुलिस उपायुक्त (जोन उत्तर), कमिश्नरेट रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। राजधानी के उत्तर जोन की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी।

वहीं अर्चना झा, जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (हेडक्वार्टर, प्रशिक्षण, डीसीबी, अजाक एवं सीएडब्ल्यू), कमिश्नरेट रायपुर के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें पुलिस उपायुक्त (यातायात एवं प्रोटोकॉल), कमिश्नरेट रायपुर नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी के तहत वे राजधानी की यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल और संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगी।

देखें लिस्ट

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। आदेश के अनुसार तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी और यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

पुलिस विभाग में लगातार तबादलों और नई नियुक्तियों का दौर जारी

गौरतलब है कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लगातार तबादलों और नई नियुक्तियों का दौर जारी है। शासन प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रहा है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में हुए इस ताजा फेरबदल को भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

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Updated on:

13 Jul 2026 02:12 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 3 वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, देखें लिस्ट

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