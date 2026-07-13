रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 3 वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में लगातार प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राज्य शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक आधार पर जारी इस आदेश के तहत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।