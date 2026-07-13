Raipur: मैं जी नहीं पा रहा हूं, गैरेज वाले की मौत के 9 दिन बाद सामने आया दुखद सच, मोबाइल में मिला सबूत

पुलिस के मुताबिक रावाभाठा निवासी गैरेज चलाने वाले महेश दास मानिकपुरी ने 3 जुलाई को घर में फांसी लगा ली थी। 9 दिन बाद परिजनों की नजर उसके मोबाइल पर पड़ी। इसमें महेश का रिकार्डेड वीडियो था। उसने खमतराई थाने के पुलिसकर्मी प्रदीप सिंह उर्फ बंटी पर जबरन वसूली और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वीडियो में उसने पत्नी व ससुराल वालों को भी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस अफसरों से मामले में बंटी व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।