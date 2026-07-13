13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मानसून सत्र के पहले दिन चर्चा में आए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पिंक ई-रिक्शा से पहुंचे विधानसभा, जनता से की ये अपील

Guru Khushwant Saheb: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कैबिनेट मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में रहे।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jul 13, 2026

Chhattisgarh Cabinet Minister

पिंक ई-रिक्शा से पहुंचे विधानसभा (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)

Chhattisgarh Monsoon Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन मंत्री गुरु खुशवंत साहेब अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहे। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब विधायक ललित चंद्राकर के साथ पिंक ई-रिक्शा से विधानसभा पहुंचे। उनका यह कदम सदन परिसर में आकर्षण का केंद्र बना रहा।

मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। पांच दिन तक चलने वाले इस सत्र में सरकार नौ संशोधन विधेयक पेश करेगी। वहीं विपक्ष किसानों की समस्याएं, नकटी गांव विवाद, कानून-व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी बीच मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का पिंक ई-रिक्शा से विधानसभा पहुंचना चर्चा का विषय बन गया।

महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

विधानसभा रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिंक ई-रिक्शा योजना (Pink E-Rickshaw) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह योजना और अधिक महिलाओं के लिए रोजगार का बेहतर माध्यम बनेगी।

जनता से की खास अपील

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब (Guru Khushwant Saheb) ने प्रदेशवासियों से पिंक ई-रिक्शा का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि लोग पिंक ई-रिक्शा में सफर करेंगे तो इनका संचालन करने वाली "पिंक दीदियों" की आय बढ़ेगी और उन्हें नियमित रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज के सहयोग से भी मजबूत होता है। ऐसे में हर नागरिक को इस पहल में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश

मानसून सत्र (Chhattisgarh Monsoon Session 2026) के पहले दिन मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का यह कदम महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल का संदेश देता नजर आया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले पिंक ई-रिक्शा से उनकी एंट्री पूरे दिन चर्चा में रही। राजनीतिक गतिविधियों के बीच उनका यह संदेश महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आम जनता को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करने वाला माना जा रहा है।

Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना, साय कैबिनेट ने दी मंजूरी, मिलेगा रोजगार

ये भी पढ़ें
CM Vishnu Deo Sai

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 12:31 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मानसून सत्र के पहले दिन चर्चा में आए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पिंक ई-रिक्शा से पहुंचे विधानसभा, जनता से की ये अपील

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, 3 वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Transfer List
रायपुर

गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा, फिर ट्रेन से कटकर दी जान, छत्तीसगढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खत्म की लव स्टोरी

Chhattisgarh crime news
रायपुर

Raipur: मैं जी नहीं पा रहा हूं, गैरेज वाले की मौत के 9 दिन बाद सामने आया दुखद सच, मोबाइल में मिला सबूत

Raipur crime news
रायपुर

रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! 4 TI का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे कहां मिली पोस्टिंग

Transfer News
रायपुर

महतारी वंदन की 29वीं किस्त जारी... फिर भी हजारों महिलाओं के खाते में नहीं आया पैसा, जानिए वजह

Mahatari Vandan Yojana
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.