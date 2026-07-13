मानसून सत्र के पहले दिन चर्चा में आए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पिंक ई-रिक्शा से पहुंचे विधानसभा, जनता से की ये अपील

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब (Guru Khushwant Saheb) ने प्रदेशवासियों से पिंक ई-रिक्शा का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि लोग पिंक ई-रिक्शा में सफर करेंगे तो इनका संचालन करने वाली "पिंक दीदियों" की आय बढ़ेगी और उन्हें नियमित रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समाज के सहयोग से भी मजबूत होता है। ऐसे में हर नागरिक को इस पहल में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।