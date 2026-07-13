राम-काज में सियासत! चंदखुरी में 80 लाख की श्रीराम प्रतिमा बारिश में डूबी, खेत में तिरपाल के नीचे इंतजार

Chandkhuri Ram Statue: छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर के लिए आई भगवान श्रीराम की नई भव्य प्रतिमा पिछले चार महीनों से घोर उपेक्षा का शिकार है। राजधानी से करीब 35 किलोमीटर दूर गोढ़ी गांव के एक खेत में इस 51 फीट ऊंची प्रतिमा को लावारिस हालत में सिर्फ एक तिरपाल से ढककर छोड़ दिया गया है। बारिश के कारण 80 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनी यह प्रतिमा इस वक्त खेत के पानी में डूबी हुई है, और इसकी सुरक्षा के लिए न तो कोई शेड बनाया गया है और न ही कोई सुरक्षाकर्मी तैनात है।