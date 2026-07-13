Chhattisgarh Monsoon Session 2026: मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव! सरकार के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, सदन में उठाएगी ये बड़े मुद्दे

छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 10वीं बार अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने जोगी सरकार के खिलाफ 2002 में पेश किया है। वहीं चतुर्थ विधानसभा में रमन सरकार के खिलाफ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सबसे अधिक तीन बार अविश्वास प्रस्ताव लाया है। हालांकि अब तक सरकार के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। वहीं, भूपेश सरकार के समय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और नारायण चंदेल अविश्वास प्रस्ताव लाए थे।