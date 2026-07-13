छत्तीसगढ़ के क्रिटिकल मिनरल्स बनेंगे देश की नई ताकत, खनिज सचिव पी. दयानंद का दावा- 50% रोडमैप इन्हीं पर फोकस

Chhattisgarh Critical Minerals: वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और हाईटेक उद्योगों की बढ़ती जरूरतों के बीच क्रिटिकल और रेयर मिनरल्स नई अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुके हैं। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में 18 से 20 प्रतिशत का योगदान देने वाला छत्तीसगढ़ इस बदलाव का नेतृत्व करने की तैयारी में है। राज्य सरकार अब केवल पारंपरिक खनन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक उत्खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, वैल्यू एडिशन और नए क्रिटिकल मिनरल्स की खोज पर जोर दे रही है। खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने इन मुद्दों पर 'पत्रिका' से विस्तार से बातचीत की।