Raipur Night Club Raid: रायपुर के VIP रोड के डिस्को क्लबों में पुलिस की रेड, जानें आखिर ऐसा क्या हुआ देर रात?

Raipur Night Club Raid: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित डिस्को और नाइट क्लबों में शनिवार देर रात पुलिस ने अचानक छापेमारी कर जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान क्लबों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने देर रात तक क्लब संचालन, अवैध पार्किंग, सड़क पर यातायात बाधित होने और नाबालिगों को प्रवेश दिए जाने जैसी शिकायतों के आधार पर जांच की। अधिकारियों ने क्लब संचालकों से पूछताछ कर उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी।